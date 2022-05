VIDEO | JÄÄHOKI MM: Läti sai raske võidu, Šveits jätkab täiseduga

Läti kindlustas võiduga koha järgmise aasta MMile. Lisaks püsib neil lootus pääseda veerandfinaali. Sinna saavad mõlemast alagrupist neli parimat. Hetkel on lätlased kaheksa punktiga viiendal kohal. Nii kolmandal kohal paikneval USA-l kui ka neljandal positsioonil oleval Tšehhil on koos kümme silma.

„Mängisime tugeva vastasega ning olime alguses liiga passiivsed. Aga olen meeskonna üle väga õnnelik – pingutasime ja uskusime, et ei anna mängu käest,“ vahendas Läti koondise kapteni Rodrigo Abolsi sõnu Rahvusvaheline jäähokiliit. „Tulime [raskest olukorrast] välja ja võitsime mängu. Vaadata on seda ilmselt lõbus, aga meile eriti ei meeldi sellised mängud. Neid on turniiri vältel päris palju ning see on vaimselt väsitav ning kandub üle ka füüsilisele poolele. Iga väiksemgi viga võib meile maksta mängu.“