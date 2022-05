TÄNANE PÕHIKÜSIMUS: kas Kontaveit teeb Prantsusmaa lahtistel Tomljanovicile säru?

Portaal Tennisnet.ee kirjutab: kolmapäeval Eestist lahkudes ütles maailma edetabelis viiendat kohta hoidev Anett, et ei ole haigusest veel sada protsenti toibunud. Ta arvas, et Pariisis on tal tervis korras, aga mõjuda võib, et ta on viimasel ajal vähe treeninud.