PSG peab Mbappe hiigelpalga tõttu maailma kalleima mängija maha müüma

Sel põhjusel on neil raske Neymarist vabaneda. Brasiilia ründaja, kes liitus Pariisi klubiga 2017. aastal, on viie hooajaga löönud 144 matšis 100 väravat ning andnud 60 tulemuslikku söötu. Kokkuvõttes on PSG temas siiski pigem pettunud, sest nad pole võitnud endiselt meistrite liiga trofeed. Neymari ostes nähti temas tulevast maailma parimat jalgpallurit, kuid reaalsuses pole ta vastanud ootustele. Ründetuus on pidevalt võidelnud vigastustega ning jäänud Mbappe varju – teadupoolest liitus ta PSGga, et pääseda Messi varjus olemisest ning olla ise meeskonna suurim staar.