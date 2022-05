TÄNAK VS. VIPS: kumma roolikeeraja aasta on rohkem untsus?

Mõlemad Eesti roolivelled on praegu pidanud hooaja esimesed neli võistlusnädalavahetust – Tänaku puhul on planeeritud kuraditosinat ning Vipsi hooaeg on 14 sõitu pikk. Vormelisõitja leiab end F2-sarja punktitabelis üheksandal kohal, rallimees aga WRC-arvestuses isegi neljandalt realt. Samas võib ilma liialdamata öelda, et mõlemal on hooaja algus läinud untsu. Miks ja kummal rohkem?