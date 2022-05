WRC tiimid nõuavad probleemile kiiret lahendust: „Ma pole kindel, kas piloodid suudaksid Keenias katsed üldse lõpuni sõita.“

WRC meeskonnad on oma sõitjate pärast mures, sest hübriidtehnoloogiaga masinates tõusevad temperatuurid ebanormaalselt kõrgele. Seetõttu pole pilootidel enam autodes turvaline. Hyundai rallitiimi ajutine pealik Julien Moncet tahab, et Rahvusvaheline autospordiliit (FIA) lahendaks probleemi kiiresti, sest ta kardab, et Keenia etapil ei pruugi sõitjad isegi kiiruskatsete finišisse jõuda.