VIDEO | JÄÄHOKI MM: Taani lõpetas pea kolmveerand sajandit kestnud ootuse

Tegu oli taanlastele ajaloo esimese võiduga Kanada üle – esmakordselt kohtusid koondised 1949. aasta MMil. Toonane mäng lõppes neile 0 : 47 kaotusega ning oli sel hetkel aegade ühepoolseim jäähokimatš. Kõik 11 Kanada mängijat said selles mängus kirja vähemalt kübaratriki ning Jim Russell viskas parimana kaheksa väravat. Ent ajad on muutunud ning kuigi Kanada on jätkuvalt tasemel – nad on valitsevad maailmameistrid –, siis näib, et Taani on neile lõpuks järele jõudnud.