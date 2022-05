HINNE JA ANALÜÜS | Kas Veesaare siirdumine USA ülikoolisatsi on õige samm?

Miks siirdus Veesaar Arizona Wildcatsi? USA tippülikool on ideaalne paik muskli kasvatamiseks. USA portaalid loevad Veesaart üheks vanusekäigu andekamaks Euroopa korvpalluriks. Kui Eurohopes reastas mandri parimad 2004. aastal sündinud mängijad, siis edetabelit troonis oodatult 219 cm pikkune Prantsusmaa talent Victor Wembanyama, kes möödunud hooajal rassis juba Euroliigas. Veesaar oli aga tema, tiimikaaslase Juan Nunezi ning serblase Nikola Djurišići järel lausa neljas.

Kuid kõik Veesaare oskusi analüüsivad draftiasjatundjad toovad välja sama mure – eestlane on väga kleenuke, mistap on tal raskusi korvi all olukordade lõpetamisega ning ta surutakse ära kaitses. Noorele korvpallurile on parim koht lihasmassi kogumiseks USA (tipp)ülikool, mis kümnete spetsialistide abil kasvatavad piitspeenikesed mängijad kasvatada musklisse. Vaadake kasvõi milliste lihamägedena naasid Euroopasse meie Maik-Kalev Kotsar ja Taavi Jurkatamm. Kuigi jõusaalis rohke raua tõstmine kätkeb endas riske (kaalu kasvamisega võib kaduda liikuvus ning see võib halvasti mõjuda viskele), siis see on risk, mille Henri peab võtma.