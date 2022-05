Selgus koondise koosseis juunikuu mängudeks. Häberli: „Varem üritas Eesti grupis vältida viimast kohta, sel korral on asi teisiti.“

„Varem üritas Eesti grupis vältida viimast kohta, sel korral on asi teisiti. Tahame võita esimese mängu, seal pole küsimustki. Siis lähme Maltale, aga peame oleme targad. Neil on kvaliteetsed mängijad, kellega võideti nii Küprost kui Lätit,“ tunnistas pressikonverentsil koondise loots Thomas Häberli, et midagi lihtsat ees ei oota.

Möödunud hooajal mängis Eesti rahvuste liiga C-tasemel, kuid alagrupis jäädi Armeenia, Põhja-Makedoonia ja Gruusia järel viimaseks. Väljakukkumismängudes viigistas Eestis kodus Küprosega, aga võõrsil saadi valus 0 : 2 kaotus, mis viis sinisärgid mutta.

„Peame oma seisu aktsepteerima. Meie tulemused näitasid meie taset ja me ei vääri seal (C-divisjonis – E. K.) olemist. Peame oleme paremad. Meie siht on C-tasemele tagasi tõusmine ja seal püsimine. Aga peame seda platsil näitama. Peame õppima D-divisjoni armastama, muidu me seal edukalt ei esine,“ lisas 48aastane juhendaja.

Lähipäevadel selgub meeste koondise võimalik neljas kohtumine, mis plaanitakse pidada 5. juunil. Juunikuu koondiseakna juhatab sisse 2. juunil kell 19 A. Le Coq Arenal toimuv rahvuste liiga kohtumine San Marinoga. Sellele järgnevalt soovitakse mängida 5. juunil maavõistlus, mille vastane on veel selgumisel. 9. juunil toimub võõrsil rahvuste liiga kohtumine Maltaga ning seejärel 13. juunil Tiranas peetav maavõistlus Albaaniaga.

Tervislikel põhjustel ei saa koondist aidata kogenud kaitsja Ragnar Klavan. Ikaldab ka ründesuunal, kus isiklikel põhjustel jääb eemale Henrik Ojamaa ning vigastuste tõttu Rauno Sappinen ja Alex Matthias Tamm. „Rääkisin Tammega. Ta on tänavu näidanud ilusaid asju, aga ta on vigastatud ja pidime vaatama muid valikuid. Rauno [Alliku] on heas hoos ja võtsime tema,“ ütles Häberli.

Juhendaja väitel on väga oluline, kaasatud oleks neli ründajat. „Alliku suudab hästi liine ühendada ja palli katta, lisaks ta skoorib praegu. Ta on üsna kogenud, kindlasti suudab ta meid aidata,“ jätkas šveitslane, kelle sõnul saab võimaluse ka Robert Kirss. „Robi oli eelmisel aastal mängimisele lähedal, aga ei saanud palju minuteid. Sel korral on asi teisiti. Peale esimest mängu olema targemad, et mis seisus keegi on.“

Aga on ka positiivseid uudiseid. Pikalt vigastuspausilt naasid väravavaht Karl Jakob Hein ja keskkaitsja Märten Kuusk. „Kuusk treenib, aga pole mänginud. Mul on hea meel, et ta sai koondisesse tulla, sest oleme koos ligi kaks nädalat. Eeldatavasti esimeses mängus ta ei saa meid aidata, aga edaspidi küll,“ oli Häberli lootusrikas.