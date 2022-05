Ferrari avalikustas, miks Leclerc liidrikohalt katkestas

„Samas oleme rahul, et need kaks komponenti või mõni muu mootoriosa pole vigase disainiga ega vastupidavusprobleemiga,“ teatas Ferrari.

Fakt on igatahes see, et kui Leclerc peab Monaco GP-ks mootorit vahetama, siis see on tema selle hooaja kolmas ehk viimane lubatud. Barcelonas alt vedanud jõuallikas läks käiku Miami GP-ks.