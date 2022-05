JÄÄHOKI MM: kui Šveits viimati alagrupis nii kõva oli, jõuti finaali

„Muidugi ma mäletan seda,“ ütles Šveitsi koondise väravavaht Reto Berra rahvusvahelise hokiliidu kodulehel. „Võitsime kuni finaalini kõik mängud. Seda on väljaspool jääd tunda, kuivõrd ühtne tiim me oleme. Meil on sööma minnes lõbus. Naudime koos veedetud nädalaid ja seda on jääl näha.“