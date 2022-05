Talihärm jätkab tippsporti, aga omadel tingimustel

„Meil on treeneritega kokku lepitud, et teen mõningaid asju, mis pole spordi mõttes kõige paremad valikud,“ selgitab ta. „Kui kellelgi on sünnipäev, siis lähen. Olen neli aastat kõigele ära öelnud ja elanud sada protsenti spordile. Nüüd ei ütle ka elule „ei“.“

Ta rõhutab, et võtab sporti jätkuvalt tõsiselt ega kavatse hirmsasti pidutsema hakata, vaid soovib lihtsalt vähem laagrielu elada ja teha ka muid toredaid asju. See tähendab, et ta ei rassi kõikides koondiselaagrites otsast lõpuni kaasa.