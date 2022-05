KOLMEST KOLM: Kalev/Cramo lõpetas hooaja pronksmedaliga

Rohkemaks TalTechil täna siiski jaksu ei olnud ning sellega on meeskondade hooaeg lõppenud. Viimaste aastate esiklubi Kalev/Cramo saagiks jääb karikavõistluste 2. koht ja meistrivõistluste 3. koht. Eesti-Läti liigas alistuti veerandfinaalis Pärnule, Ühisliiga hooaeg jäi Ukrainas toimuva sõja tõttu pooleli ning meistrite liigas jõuti alagrupiturniirile.

Ülikoolimeeskonnal jäi täna vajaka visketäpsusest, Cramole jäädi alla igalt distantsilt (kolmesed 34% vs. 18%, kahesed 61% vs. 59%, vabavisked 88% vs. 81%). Lauavõitlus see-eest kuulus TalTechile 37 : 36, vaheltlõiked 6 : 3 ja pallikaotused 9 : 11. Kalev/Cramo oli edukam korvisöötudes (17 : 16) ja blokeeringutes (4 : 1).