(PISIKE) JUUBELIMARATON! Ruhnule mahuks ära ka 42kilomeetrine jooksurada!

Nii peeti 2018 Ruhnul esmakordselt maratoni! See tähendab, et sel laupäeval on kavas esimene minijuubel – kui sisse arvestada ka 2020 koroona tõttu virtuaalselt toimunud mõõduvõtt, siis kogunevad spordihäppeningi armastavad eestlased juba viiendaks Liise jooksuks!