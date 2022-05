SUPER! Vägevalt servinud Kanepi jõudis Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi!

Kanepi on nüüd Prantsusmaa lahtiste ajaloos vanuselt viies naine, kes on jõudnud kolmandasse ringi. Temast vanemalt on seda suutnud vaid õed Serena ja Venus Williams (vastavalt 2021. ja 2017. aastal), Margarita De Zuleta (1968) ja Billie Jean King (1982).