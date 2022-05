Tartu tähtmängija sai karmi rahatrahvi – korvpalliliigas on kohtunike kritiseerimine kümme korda kallim kui vutis

Eesti spordis on viimastel nädalatel tähelepanu keskmes vilemeeste esitused. Jalgpalli meistriliiga kohtunikke avalikult ja teravalt kritiseerinud Tartu Tammeka peatreener Carlos Miguel Sousa Santos ja tema FCI Levadias leival olev ametivend Marko Savici said krõbedate sõnade eest vutiliidult 150eurosed trahvid. Aga see on köömes kossuga võrreldes.

Kired lõid lõkkele ka korvpalli meistriliiga finaalseeria teises mängus. 68 : 69 kaotatud matši järel andis tuld Tartu Ülikool Maks & Mooritsi tagamees Märt Rosenthal. „Ütlen ausalt, tänane kohtunikebrigaad... need mehed (Rain Peerandi, Mart Uuehendrik, Rainis Värv) peaksid kindlasti peeglisse vaatama. Kujutan ette, et Pärnu viskas 69 punktist 30 vabavisetest (tegelikult 23 – A. K.). Ei saa olla, et ühele poole annad (vaba)viskeid ja teisele ei anna. Ma ei ütle, et sellepärast kaotasime, sest me olime 20 punktiga ees, aga see ei ole normaalne,” paugutas koondislane Rosenthal Delfi vahendusel.

Kolmapäeval teatas Eesti korvpalliliit, et nad mõistavad täielikult ja ilma ühegi õigustuseta hukka Rosenthali kriitika. „Seoses Tartu Ülikool Maks & Mooritsa mängija Märt Rosenthali käitumisega on Eesti Korvpalliliit langetanud otsuse teha klubile hoiatus kohtunike avalike kritiseerimise eest meedias ja trahvi 1500 eurot mängija poolse verbaalse rünnaku eest pärast mängu,“ teatas korvpalliliit.