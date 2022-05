Flora võitis, Transi keskkaitsja kukkus väljakul kokku

Flora peatreener Jürgen Henn tõdes, et vastastel olid omad momendid. „Vahel on Narvas mängud, kus mängupilt pole kõige tähtsam. Lõime palju võimalusi, kuid Narvalgi oli 0 : 1 ja 0 : 2 seisult momendid, mis võinuks kohtumise närviliseks teha. Suutsime hoida taga nulli, võib-olla oli natuke õnnegi,“ ütles ta matši järel ETV2 ülekandes.

Transi Soome passiga, aga vene juurtega peatreener Aleksei Jerjomenko polnud hoolealuste esitusega liialt rahul „Peame mängima paremini. Polnud vaid Flora mäng, ka meil oli võimalusi, aga anname vastastele lihtsalt väravaid. Ja siis peame neid järjepidevalt taga ajama. Tervise ja traumadega on meil probleeme, Lindsay seis on selgumisel,“ rääkis ta.

14st matšist 13 võitnud ja ühe viigistanud Floral on tabelis sarnaselt FCI Levadiaga 40 silma, aga viimased on pidanud ühe mängu enam. Poom oli kohtumise järel esitusega rahul. „Arusaadav, et muru on selline… mängisime vastavalt sellele ja lihtvigu tuli sisse, aga võitlesime ja kohanesime hästi,“ lausus ta. „Tablool on 3 : 0, aga võit võinuks olla ka suurem.“