UUS VÄLJAKUTSE: Kein Einaste hakkab treenima Šveitsi laskesuusatajaid

Eestlane on suusamaailmas hinnatud mees. Šveitsi murdmaamehed soovisid tema jätkamist ning huvitavaid pakkumisi tuli ka Skandinaaviast, ent Einaste otsustas vahelduse mõttes proovida midagi uut. Tema uus ülesanne on timmida Šveitsi parimate laskesuusatajate (viis meest + viis naist) suusavorm maksimaalselt heaks.

„Murdmaakoondist ei olnud lihtne jätta,“ tunnistas 37aastane Einaste Õhtulehele. „Seal oli tekkinud väga tugev side, aga see oli mu enda eesmärk, et koguaeg oleks natuke ora, mis torgiks. Et peaksin arenema ja kusagil mujal end tõestada.“