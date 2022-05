FIS sõitis sportlaste arvamusest üle ja kinnitas suusadistantside võrdsustumise

Muuhulgas uuriti küsitluses, kas meeste ja naiste distantsid peaksid olema võrdsed ning 114 vastanust (25 erinevast riigist) 73% kostis seepeale „ei“. Kusjuures küsimus oli püstitatud nii, et vahet pole, kui pikad need distantsid oleksid. See on praegugi veel lahtine, kuid murdmaa alakomitee tegi ettepaneku võtta kasutusele 10, 20 ja 50 km sõidud.