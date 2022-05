Hyundai rallitiimi juht: meelehärmi suurendab tõik, et iga kord on erinev probleem

Olgem ausad, Hyundai jäi uue auto arendamisega juba stardis maha, sest ülemused Lõuna-Koreas viivitasid otsusega, kas üldse jätkata. Aasta lõpus pani arendustööle põntsu Thierry Neuville'i avarii, mis lõhkus nende ainsa šassii.

Seega pole imestada, et Hyundai on tänavu olnud konkurentidest kehvem. Rootsis ja Horvaatias oldi pisut rohkem konkurentsis kui avaetapil Monte Carlos, ent aasta esimesel kruusarallil Portugalis jätsid kiirus ja vastupidavus taas soovida.

„See on seda frustreerivam, et meie rehvistrateegia ja ilmaennustused muudkui paranevad,“ ütles Moncet väljaandele DirtFish. „Väga kahju on lasta sõitjate ja tiimi panustatud energia vastupidavusprobleemide tõttu raisku.“

Asja teeb hullemaks see, et keset hooaega on testimisaeg piiratud. Iga sõitja võib järgmise ralli eel teha vaid ühe testipäeva, mis kulub suuresti seadistuse otsimiseks. „Kahjuks me ei suuda selle lühikese ajaga kõike kontrollida. Meelehärmi suurendab tõik, et iga kord on erinev probleem, seega lahendame neid ükshaaval,“ lisas pealik.

„Anname endast parima. Stardis ära antud aega on raske tagasi seda, aga küll meil see mingil hetkel õnnestub.“

Kiiruse pärast Moncet väga mures pole. „Oleme Pumaga sisuliselt võrdsed, Toyota on natuke ees. Asjaolusid arvestades oleme vahel isegi võrdsed või ees. Meil on suurepärased sõitjad, aga aeg on aeg. Päevas on 24 tundi ja testipäevade hulk on piiratud. Meil on gaas põhjas, aga kõik teavad, et alustasime teistest hiljem. Järele jõudmine võtab aega.“