Skandaalne vormeliboss üritas lennukisse tulirelva sokutada, kuid jäi haledalt vahele

Ecclestone asutas end Campinase lennujaamas raudlindu istuma, et võtta ette teekond Šveitsi, kuid tema plaanid said tagasilöögi, kui turvakontrollis avastati mehe pagasist registreerimata püstol LW Seecamp .32. Politsei vahistas endise vormelibossi ja viis ta ülekuulamisele.

Ecclestone tunnistas, et relv on tõepoolest tema oma, kuid väitis samas, et seda ta küll ei teadnud, et püstol parajasti pagasis oli. Vangikongi taati siiski ei viidud, sest talle määrati kiirkorras kautsjon ja pärast selle tasumist lubati tal Šveitsi poole teele asuda.

Brasiilias viibis Ecclestone seetõttu, et see on tema abikaasa, mehest 46 aastat noorema Fabiana kodumaa. Paarike väisas mais Brasiilias mitmeid üritusi ning kohtusid ka kolmekordse F1 maailmameistri Nelson Piquet'ga.

Aastakümneid F1 niite tõmmanud Ecclestone on üldse vastuolulise mainega kodanik. Näiteks vahetult pärast seda, kui Venemaa ründas Ukrainat, viskus ta Vladimir Putini kaitsele, öeldes, et too olevat „inimesena väga otsekohene ja austusväärne.“