GALERII | Pärnu Sadam tegi ajalugu ja võitis klubi esimese Eesti meistritiitli!

„Üks asi oli meie enda tublidus ja teine tribüünidel toimuv. Tartult polnud siin lihtne mängida, see on fakt! Mänge oli hooaja jooksul palju, emotsioonid käisid üles-alla, aga peale Kalev/Cramo kägistamist saime hea paugu ja auru üles. Me ei tohtinud kodus Tartule kaotada, aga [Peatreener Heiko] Rannula proovis kohtumise eel asju hoida võimalikult rutiinsena. Me ei teinud koosolekuid, et ees on tähtis mäng – see oli õige valik,“ sedastas matši järel Pärnu abitreener Gert Kullamäe. Tiitel on käes, mis edasi? „See on Johnile (Pärnu eestvedaja Johan Kärp – E. K.) kõva mõttekoht. Siin tehti korvpalli ajalugu ja üks etapp on Pärnu korvpallis läbi.“