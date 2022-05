VIMM JÄTKUB: endise koondisekaaslase poolt liiga paremuselt viiendaks keskkaitsjaks nimetatud John Terry haavus südamepõhjani

Läheme kõigepealt aastasse 2011, kui Queen's Park Rangersis mänginud Anton Ferdinand, Rio Ferdinandi noorem vend, süüdistas toona Chelseas pallinud John Terryt rassistlikus keelekasutuses. Terry sai Inglismaa jalgpalliliidult nelja mängu pikkuse mängukeelu ja 220 000 naela suuruse trahvi ning asi jõudis ka kohtusse, kuid seal teda süüdi ei mõistetud. Terry ise on rassistlikku keelekasutust eitanud, kuid Rio Ferdinandi jaoks oli see asi selgemast selge ja oma 2014. aastal ilmunud autobiograafias nimetas ta Terryt otsesõnu idioodiks.

Terry polnud sellise järjestusega aga kaugeltki rahul. Ta postitas oma Instagrami story'sse graafikat erineva statistikaga, mis peaks ka kõige asjatundmatule kodanikule andma mõista, et Ferdinand ei saa kuidagi temast parem olla, ja kirjutas sinna juurde: „Arvamused on võimsad, kuid statistika ei valeta…“.

Ferdinand andis kohe vastulöögi, kui pöördus sotsiaalmeedias Terry poole järgmise sõnumiga: „Kui keegi hakkab suruma oma rekordite ja statistikaga, on see tagumine aeg selleks, et hakata tegelema oma hapra egoga. Sa oled õnnega koos, et ma su pärast minu venna rassismijuhtumit üldse oma esiviisikusse panin, nii et ole selle eest tänulik.“