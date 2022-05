VIDEO | Giro mägine etapp sai jabura lõpplahenduse, kokkuvõttes lahutab kaht parimat kolm sekundit

Pikal lõputõusul püsis viisik koos, mistap alustasid ratturid sadakond meetrit enne finišijoont spurti. Ent ratturitele tuli üllatusena viimane järsk kurv, viiest neli lasid selle sirgeks ning nii võttis uhkes üksinduses Bouwman tänavusel Giro teise sõidu. „Tuuri esimene etapivõit oli üldse mu teine esikoht profina. Ma ei uskunud, et suudan siit võita veel teisegi,“ lausus 28aastane hollandlane, kes kirjeldas lõpus juhtunut. „Teadsin, et kurv tuleb vasakule, aga ma ei teadnud, et see on nii järsk. Pidurdasin järsult. Ma ei tea, kas keegi kannatas seetõttu – kui kannatas, siis vabandan.“