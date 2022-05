AMETLIK: Hollandi kõrgliiga meeskond ostis Sheini mängijaõigused

„Ausalt, see neli kuud, mis ma Hollandis Utrechtis laenul olin, möödus väga kiiresti. Kohanesin kiiresti nii meeskonna, treenerite, klubi kultuuri kui ka keskkonnaga. Tegin oma karjääris suure hüppe edasi – tehniliselt, füüsiliselt kui ka mentaalselt. Ma olen väga rahul sellega, et suutsin klubile tõestada, et olen nende jaoks õige valik. Mind aitas palju see, et suutsin integreeruda Hollandi jalgpalli, selle mõtteviisi ja kiirusega,“ lausus Shein Eesti klubi pressiteenistuse vahendusele.

Shein aitab ka Eesti U21 koondist

Juuni alguses kohtub Eesti U21 rahvuskoondis Aserbaidžaani ja Horvaatiaga. Koondise nimekirjas on ka Shein, kes ühel hetkel liigub meest rahvusmeeskonna juurde. Koondise peatreener Roman Kožuhhovski tõdes, et senised mängud on koondise jaoks kulgenud raskelt. „Juba enne valikturniiri algust teadsime, mis meid ees ootab. Kuulume väga tugevasse alagruppi. Vaatamata sellele, et igal meeskonnal on oma stiil, teadsime, et kõik mängud tulevad rasked. Siiani oleme näinud, et tegelikult ongi kõik vastased väga tugevad ja väga hästi ettevalmistunud,” lausus Kožuhhovski Eesti jalgpalliliidu pressiteate vahendusel.