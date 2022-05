VÄGEV! Noor Tartu rattur näitas kodusel Toomemäel Austraalia ässale koha konkreetselt kätte

Nimetage jalgrattur, kes on mõnel rahvusvahelisel velotuuril võitnud etapi paarikümne meetri kaugusel oma sünnikohast! Kuni reedeni selliseid sportlasi maailmas ilmselt ei olnudki, kuid nüüd on: 2003. aasta 31. mail Toomemäel Tartu endises sünnitusmajas ilmavalgust näinud Madis Mihkels sai sellega hakkama, kui triumfeeris Tour of Estionia teisel etapil. Etapi finiš asus aga just nimelt Toomel, endise sünnitusmaja ja riigikohtu hoone vahel.