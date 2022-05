Vipsi tegusad päevad: erisaade BBCga, vastamine ajakirjanike norivatele küsimustele ja Monaco ajasõidu neljas koht

Vipsi hooaeg on täis tema enda prohmakaid. Saudi Araabia põhisõidus võinuks eestlane sõita poodiumile, kuid ta suretas boksis masina välja. Imola sprindis põrkas Vips avaringil rivaaliga kokku ja jäi 15. Põhisõidus langes ta kvalifikatsiooni esikohalt neljandaks ning lõpetas viga paigata üritades seinas. Barcelonas tegi eestlane sprindis kuuendalt kohalt pirueti ja jäi kruusa kinni. „Kõik võistlused on olnud erinevad,“ tõdes ta Monaco GP eelsel pressikonverentsil. „Imolas oli puhtalt mu enda viga, sest tahtsin heastada kehva hooaja algust ja surusin liiga palju. Näiteks Bahreinis olid hoopis teised mured – meil oli probleeme piduritega ja ma ei leidnudki head kiirust. Olen õnnelik, et kohe tuli otsa veel üks nädalavahetus, kus saan punkte koguda.“

Viimasel kolmel sõidul, sealhulgas nii Barcelona sprindis kui põhisõidus, punktideta jäänud Vipsi väitel on see väga hea, et Kataloonia ja Monaco GP vahel pole pikemat puhkust.

„Pärast nii kehva nädalavahetust sa lihtsalt tahad, et tuleks juba järgmine etapp ja saaksid taas punkte püüda,“ rääkis 21aastane eestlane, kes vaatas otsa ka eelolevale etapile. „Eeldatavasti tekitavad siin mulle kõige rohkem ebamugavust seinad. Siin Monacos pole eksimisruumi. Mida kiiremini sa sõidad, seda lähemal oled sa seintele.“

Jüri Vips. Foto: Red Bull Content Pool

Eeldatavasti vabaneb uuel hooajal Red Bull sõsartiimis AlphaTauri üks sõitjakoht, kuhu kõige loogilisemad kandidaadid on punaste pullide noortesüsteemi kuuluvad neli vormel 2 pilooti. Nelja nädalavahetuse järel on Jehan Daruvala (Prema meeskond, kogunud 41 punkti) kokkuvõttes kolmas, Liam Lawson (Carlinig, 37), Vips (Hitech, 30) üheksas ja Denis Hauger (Prema, 14) 15. Kuigi kvartetis on eestlane ainus, kes hooaegade vahel tiimi ei vahetanud, siis see ei tähenda, et tal poleks muresid.

„Eelmisel aastal oli meil Monacos erinevates rajalõikudes probleeme. Me ei saanudki aru, miks see nii oli, aga tundub, et sel aastal on seis sama. Ma ei tea, kes on siin kiireim, aga kuna keskendun iseenda tegemistele, siis see suurt mind ka ei huvita,“ lisas Vips.

Ajakirjanikud uurisid ka Hispaania GP kohta, kus Vips pääses esimesel vabatreeningul Red Bulli vormel 1 masina rooli. Kirjatsurad pakkusid, et sellest tekkinud pingest tulid hiljem eestlasel vormel 2 sõidus eksimused. Piloot lükkas selle teooria ümber. „Ma ei usu, et minu ebaõnnestumised oleksid kuidagi seotud vormel 1 masina testimisest tekkinud pingega,“ oli ta resoluutne.