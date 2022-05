KUUS SÜMBOOLSET VIISIKUT JA MVP: kes olid lõppenud korvipallihooaja põrujad ning parimad uustulnukad, kaitsjad ja mängijad?

Hooaja põrujate viisik: Donovan Jackson (Kalev/Cramo), Davion Berry (Kalev/Cramo), Corey Raley-Ross (Kalev), Ojars Silins (Kalev/Cramo), Tarekeyi Andrew Edogi (Pärnu). Peatreener: Roberts Štelmahers.

Pole vist üllatav, et kuuest nimest neli tulevad viimaseid aastaid valitsenud Kalev/Cramo ridadest. Kuid see on paratamatu hooajal, kus meeskond kaotas karikafinaalis, jäi Eesti-Läti liigas pidama veerandfinaali ja kohalikus meistriliigas poolfinaali. Hooaja alguses näis, et tallinlased said kokku kõva satsi. Berry CVst leidis nii Kreeka, Saksamaa, Venemaa ja Iisraeli kõrgliiga klubid, mõned aastad tagas jooksis ameeriklane ASVELi ridades väljakule Euroliigas.