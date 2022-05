Eesti meister Ivo Van Tamm: isal on igal juhul superhea meel

„Vägev-vägev. Suurepärane tunne on,“ õhkas Tamm neljapäeva õhtul pärast Tartu Ülikool Maks & Mooritsa kolmandat korda kotti pistmist ja Pärnu Sadamale esimese kuldmedali kindlustamist. „See on suure töö tulemus. Meil oli nii üles-alla hooaeg. Meil on väga ühtne punt. Et me suutsime meestega kokku hoida, uskuda sellesse, mida teeme ja nüüd siin oleme – see on väga kõva ja see on ajalugu. Suurepärane tunne, mul polegi midagi muud öelda.“