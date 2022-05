GÖTZISE MITMEVÕISTLUS | Hausenberg katkestas, Lillemets püsib isikliku rekordi graafikus

Meie parim kaugushüppaja Hausenberg pani end väga keerulisse seisu, sest astus kaks esimest katset väga pikalt üle. Kolmandal katsel õnnestus paku tabamine perfektselt, kuid tulemus 7.85 pani mehe taas pead vangutama. Tema rekord sel alal on 7.96.

Kaugushüppe õnnestus suurepäraselt Risto Lillemetsal, kes uuendas taas isiklikku tippmarki. See on nüüd 7.22 asemel 7.25. Rekordiseerias hüppas ta 7.11, nii et plusspunkte lisandus jälle 34 (kokku +68).