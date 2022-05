GÖTZISE MITMEVÕISTLUS | Jalakrampidega võidelnud Lillemets püsib isikliku rekordi graafikus: võtsin praegusest seisust maksimumi

Kolme ala järel on liider Ehammer (2917), järgnevad Warner (2890) ja Victor (2708). Hausenberg on viies (2642), Lillemets seitsmes (2561) ning Uibo 16. (2417).

Kaugushüppe õnnestus suurepäraselt Risto Lillemetsal, kes uuendas taas isiklikku tippmarki. See on nüüd 7.22 asemel 7.25. Rekordiseerias hüppas ta 7.11, nii et plusspunkte lisandus jälle 34 (kokku +68). „Üks välja tulnud katse oli okei,“ lausus Lillemets. „Nüüd on 7.20 kandis stabiilsus tekkinud, aga usun, et sel alal on veel midagi juurde võtta.“