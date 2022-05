Mick Schumacheri F1-karjäär: 27 võidusõitu, null punkti

Tõe huvides olgu märgitud, et mullu olnuks see paras ime, sest Haasi masin oli selgelt konkurentsivõimetu, ent tänavu on lugu teine. Schumacheri tiimikaaslane Kevin Magnussen on kihutanud esikümnesse kuuest etapist pooltel ja hoiab punktitabelis 10. kohta.

Sakslane seevastu on koos Nicholas Latifiga (Williams) ainsad täiskohaga sõitjad, kes on jätkuvalt nulli peal. Lootust on olnud, kuid Miamis rikkus sõidu 53. ringi kokkupõrge Sebastian Vetteliga (võitlus käis 9. koha peale) ning viimati Barcelonas, kus Schumacher jõudis elus esimest korda kvalifikatsioonis viimasesse faasi ehk 10 hulka, läks Haas alt taktikaga.

„Eelmine nädal võinuks olla hea nädal,“ märkis Haasi pealik Günther Steiner väljaandele Motorsport Total, „ja Miami nädalavahetus oli samuti hea. Aga iga kord, kui asjad lähevad hästi, juhtub midagi. Oleme peaaegu kohal. Lõpuks peab see õnnestuma, sest vormel on piisavalt hea. Olen kindel, et ta saab punktid kätte.

Steiner pole Schumacherit avalikult kritiseerinud, ent lausus Monaco GP eel: „Peame igalt poolt punkte võitma ja peame seda tegema mõlema sõitjaga. Töötame kõvasti, aga mingil hetkel on vaja õnnestuda.“

Boss usub, et kui noor Schumi saaks silma pähe, langeks tema õlult tohutu koorem. „See annaks talle enesekindlust. Samas on keeruline ütelda, kas see mõjutaks tema sõiduoskust,“ lisas ta.

„Muretsen rohkem sellepärast, et ta muutub liiga meeleheitlikuks ja püüab üle. See võib juhtuda palju kergemini [kui punktikohast tõukuv liigne enesekindlus]. Usun, et ta punktikohale lähedal, kõige tähtsam on jääda kannatlikuks.“