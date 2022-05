Sebastien Loeb naaseb 20aastase pausi järel Keeniasse: see on ralli, kust mul on kõige rohkem mälestusi

M-Sport kinnitas reedel, et stardib Keenias nelja masinaga, millest üht juhib Loeb, kes sõitis Keenias viimati aastal 2002, kui tuli Citroën Xsara roolis viiendaks. Viimane ralli Portugalis läks Loebil aia taha, sest ta sõitis seina ja katkestas seetõttu esikohalt.

„Oli tore näha, et olime Portugalis konkurentsis. On hea teada, et auto on kruusal väga kiire ja konkurentsivõimeline,“ vahendab Loebi sõnu WRC kodulehekülg.

Vanameister märkis, et jaanipäeva paiku toimuv Keenia ralli tuleb sootuks teistsugune. „Ma pole praeguse versiooniga rallist kursis, aga olen näinud katsetest videoid. Nende põhjal tunduvad teed karmid ja suurte kividega,“ arutles Loeb.

„Keenia on üsna imeline. Arvan, et see on ralli, kust mul on kõige rohkem mälestusi. Aastal 2002 oli ralli väga teistsugune. Kõige pikem katse oli 120 km pikk ja iga auto kohal lendas helikopter, kes andis meile infot, kui lähenesime loomadele.

Nüüd on see rohkema tüüpilise MM-ralli moodi, aga Portugali võrreldes on minu jaoks suur erinevus, et mul pole neilt katsetelt sõidukogemust. Nii on alati palju keerulisem. Aga olen rõõmus, et saan sinna minna.“

Praeguseks on selge, et Keenias näeb kihutamas ka kaheksakordset maailmameistrit Sebastien Ogier'd, kes roolib tänavu mõnel rallil Toyota Yarist.