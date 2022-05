ÕL PARIISIS | Üle 23 aasta taas lennukipardale astuv Aivar Pohlak: lendamise lõpetamine ja lambavesti kandmine aitasid mind põhjast välja

Õhtuleht kohtus Pohlakuga Pariisis kaheksa ja pool tundi enne tänavuse hooaja meistrite liiga finaali lõppu. Kuigi viimastel aastatel pole Euroopas autosõite eriti ette tulnud, siis selliseid vahemaid on ta endiselt harjunud läbima autoga. Aga Katari tuleb ilmselt ikkagi minna lennukiga. „Selle üle oli terve diskussioon, naljaga pooleks isegi FIFA tasandil. See on tavapärane. Kui ma eile õhtul hotelliuksest sisse astusin, siis kümme esimest inimest küsisid fuajees, et kas ma tulin ikka autoga. See on oluline teema. Korra oli mõte, et räägiks Iraagi jalgpallijuhtidega läbi, et läheks autoga, aga praegune plaan on minna lennukiga.“