VIDEO | Leclerc oli koduetapi kvalifikatsioonis parim, Perez tegi avarii

Leclerc, kes kannab koduetapil soosikukoormat, jäi kvalifikatsioonis saavutatud esikohaga rahule. „See on väga eriline. Olen tohutult õnnelik. Nädalavahetus on siiani sujunud väga hästi. Teadsin, et masinas on kiirust piisavalt ning pidin lihtsalt oma osa ära tegema. Kõik läks täiuslikult. Viimane ring oli enne punast lippu väga hea. Edestasin enne seda oma aega vist 0,4 sekundiga. Ka see, et Carlos stardib minuga esireas, on suurepärane,“ vahendas monacolase sõnu BBC.