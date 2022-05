Eesti ja Leedu rattur lahendasid ootamatu olukorra elegantselt: eestlasele etapivõit, leedukale üldvõit

Nagu arvata oli, läks vihmasajus alanud võidusõidus kohe suuremat sorti paugutamiseks. Kuid et mehed läbisid 10,3 km pikkust ringi 16 korda, siis esialgu olidki need vaid paugutamised paugutamise pärast. Ent kui mõni ring enne lõppu tuhisesid peagrupilt eest Eesti koondislane Peeter Pruus ja tšehh Pavel Gruber (Tufo–Pardus Prostejov), võis juba tunduda, et selles minekus võib olla võidu lõhna, sest jälitajatega rebiti sisse ligi minutiline vahe.