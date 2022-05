Rasmus Mägi karjääri parimast avastardist: mitte kõige paremini õnnestunud jooksu kohta päris okei aeg

Kui tavapäraselt läbib ta esimesed seitse tõkkevahet 13 sammuga ja seejärel viimased kolm 14ga, siis nüüd läks ta 14 sammule üle pärast kuuendat tõket.

„Pigem oli plaan joosta esimesed seitse tõket 13 sammuga. Aga kuna tingimused olid pisut vesised ja ka natuke tuulised, lisaks kümnetunnine ajavahe, siis võtsin enne seitsmendat tõket vastu otsuse, et lähen 14 sammu peale üle. See polnud ideaalne – selle tõttu ei sujunud ka kaheksas ja kümnes tõke eriti hästi, need olid päris krobelised. Aga kokkuvõttes mitte kõige paremini õnnestunud jooksu kohta päris okei aeg hooaja algusesse,“ selgitas Mägi intervjuus Õhtulehele.

Samal, mullu renoveeritud staadionil toimub juuli keskel ka MM. Seega sai 30aastane atleet Eugene’is võistlemisega ka olulist teavet sealsete olude kohta ehk tabas mitu kärbest ühe hoobiga.