LIVERPOOLI ÄNG: Thibaut Courtois tõrjus Madridi Reali 14. korda meistrite liiga võitjaks!

Jalgpallis on tihti nii, et mängu staarideks on need, kes löövad väravaid. Tänavuses Meistrite liiga finaalis Madridi Reali ja Liverpooli vahel oli aga kõige hiilgavam mees sootuks see, kes hoolitses, et Liverpooli staaridest kubisev ründeliin enda sihini ei jõua. Thibaut Courtois on peamine põhjus Reali 1 : 0 võidus!