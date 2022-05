Vormel 2 äss Vips tõusis Monaco etapil poodiumile!

Drugovichi väitel ei tulnud esikoht lihtsalt. „Mul olid teistest kulunumad pehmed rehvid ning need oli etapi lõpuks päris läbi. Ma ei saanud lõpus vajutada ja pidin kaitsma esikohta,“ lausus ta.

Viie nädalavahetuse järel on Saudi Araabia, Kataloonia ja Monaco GP põhisõidu võitnud Drugovich 113 silmaga kindel MM-sarja liider. Lisaks talle on sel hooajal põhisõidu võitnud (Bahreinis ja Itaalias) Pourchaire, kes jääb brasiillasest maha 32 silmaga. Neile järgnevad Jehan Daruvala (Prema), Marcus Armstrong (Hitech) ja Vips, kellel on koos vastavalt 53, 50 ja 49 punkti.