ÕL PARIISIS | EESTLASTE KOGEMUSED: kuidas turvamehed meistrite liiga finaali fännide jaoks ära rikkusid ehk ilma igasuguse põhjuseta kõigile pipragaasi!

„Ühele minu sõbrale öeldi, et tal on libapilet. Võin teile kinnitada, et ei olnud,“ rääkis pärast mängu Liverpooli äss Andy Robertson BBCle. Ilmselt tasub šotlast uskuda, kuivõrd ta ise oli sõbrale pileti andnud. „See oli kaos,“ lisas ta. Veel halvemini läks Liverpooli keskkaitsja Joel Matipi vennal, kes pidi oma raseda abikaasaga staadionilt lahkuma, kui neile väravas põhjuseta pipragaasi lasti.