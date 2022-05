ÕL PARIISIS | EESTLASTE KOGEMUSED: kuidas turvamehed meistrite liiga finaali fännide jaoks ära rikkusid. Ilma igasuguse põhjuseta kõigile pipragaasi!

Oleme aastaid käinud oma sõpruskonnaga Liverpooli toetamas üle terve Euroopa. Olime kolm aastat tagasi kohal ka Madridis, millest on kõigil ainult häid mälestusi. Sõber Jürgeniga käisin tänavu näiteks ka San Sirol kaheksandikfinaali Milano Interi vastu vaatamas. Kõik on alati olnud väga hästi. Sotsiaalmeediat sirvides ja teiste Liverpooli poolehoidjate muljeid lugedes peame aga olema õnnelikud, et saime staadionil mängu vaadata ja hommikul tervena hotellis ärgata. Sest harvad polnud juhud, kus reaalsetelt piletiomanikelt väravas pilet ära varastati, kui Liverpooli fännid lihtsalt tuimalt kohalikelt lõuga – või halvemal juhul nuga – said, kuidas naistel ja lastel mässu keskel surmahirm tekkis.

Kuna vaatasime mängu eraldi, siis on kõigi lood omaette põnevad jagada. Pipragaasi saime kõik, sõltumata asukohast. Alustame Kevinist, kes vaatas mängu linnas fännialas. Sekka vürtsitame lugu sotsiaalmeediast võetud säutsudega, kus kannatati meist oluliselt enam.