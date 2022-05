DERBIGALERII | Flora ja Levadia lahingus nägi nii punast kaarti kui ka aasta kolli! „See on kõige ilusam värav, mille olen löönud.“

„Kui vaadata kui palju me pärast momente tekitasime, siis olnuks parem päev, võinuks kolme punktiga väljakult lahkuda. Aga kui vaadata ridamisi kõiki neid sündmusi, mis siin mängus juhtusid, siis on punkt väga hea, väga hea õppetund,“ ütles matši kokkuvõtteks Levadia treener Vladimir Vassiljev, et tegelikult väärinuks tunni vähemuses mänginud Levadia võitugi. „Siit on hea edasi minna: me ei lasknud Floral kuue punktiga eest lipsata. Kuigi soov oli nulli peale tulla, siis seis meid rahuldab ja peale puhkust tuleme motiveeritult tagasi.“