Nikita Andrejev: minu kõrvale oli vaja just sellist inimest, kes annab rohkem nuuti kui präänikut

Esmalt plaanisin üldse FC TVMKsse minna. Olin juba kõiges kokku leppinud, lebasin hilisõhtul voodis ja unistasin, kuidas hakkan Fanerka (FC TVMK hüüdnimi – toim.) eest mängima ja väravaid lööma, kui Juri Tšurilkin helistas ja Levadia huvist teada andis. Sain kohe aru, et see on minu jaoks parim variant.

TVMK oli just tulnud Eesti meistriks ja Levadia jäi hõbedale, aga mulle sümpatiseeris Levadia rohkem. TVMK üritas mind ümber veenda, väites, et Levadias sa mängima ei hakka, vaid istud pingil, kuna neil on Indrek Zelinski ja Ats Purje ning seega väga tõsine konkurents ründajate kohale. Lisasid veel, et meil saaksid sa mängida, meil on rohkem venekeelne meeskond, aga seal on koondisemängijad ning sul ei teki vähimatki võimalust. See kõik motiveeris mind veelgi rohkem. Hiljem tuli Levadiasse ka Marek Lemsalu ja meil oli suurepärane meeskond.