Lewandowski asus sildu põletama: ma ei taha enam kunagi Bayernis mängida!

Lewandowski leping Bayerniga kehtib veel ühe hooaja jagu. See tähendab seda, et Bayern võiks sel suvel tema ülemineku blokeerida, kuid järgmisel aastal ei saaks väravamasina eest enam sentigi. Praegu pistetaks vähemalt tasku kõvasti eurosid.

„Minu aeg Bayernis on ümber,“ lausus koondisemängudeks valmistuv Lewandowski konkreetselt. „Ma ei näe mingit võimalust, et mängiksin veel kunagi selle klubi eest. Samal ajal on Bayern tõsine klubi ja ma usun, et nad ei hakka mind kinni hoidma. Ma ei taha seal enam mängida. Üleminek on parim lahendus. Ma loodan, et nad ei takista mind.“