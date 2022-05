NAGU KAKS TILKA VETT: Charles Leclerc ja Uku Suviste

Kas Ferrari F1-piloot Charles Leclerc on vormelifännide seas samasugune sekssümbol nagu Uku Suviste Eestis? Jah, muidugi! Aga mitte sellest ei taha me täna rääkida. Teemaks on hoopis see, et meeste kannatuste rajal unelmate võistluseni (koduetapi ruudulipuni ja Eurovisioni lavani) on hämmastavalt palju sarnast!