Eesti noortekoondiste eest neli mängu pidanud Levadia jalgpallur kutsuti Aserbaidžaani U20 tiimi

Tänavusel hooajal on Velijev Premium liigas platsile saanud kahes mängus ning tal on kirjas ka Legioni vastu 24. mail löödud värav. Ta sai paarikümne minuti jagu mänguaega ka nädalavahetusel peetud suures lahingus FC Floraga, mis jäi 1 : 1 viiki.

Kui Premium liigas teeb noormees alles esimesi samme, siis seda enam särab ta esiliigas FCI Levadia duubelrivistuse eest. Seal on ta löönud 14 mänguga 8 väravat (neist kaks sündisid emaspäeval 3 : 1 võidumängus Paide linnameeskonna vastu), millega on oma meeskonna parim väravakütt. Levadia duubel on ka esiliiga liider. Enne Levadiaga liitumist esindas ta Tallinna Kalevit, kelle eest lõi mullu esiliigas 35 mänguga 10 väravat.

Nähtavasti on märtsi lõpus oma 20. sünnipäeva tähistanud Velijevi esitused olnud niivõrd imponeerivad ka tema esivanemate kodumaa Aserbaidžaani jaoks, et ta on kutsutud käimasolevasse riigi U20 jalgpallikoondise laagrisse. 25 koondislasest lõviosa tuleb koduliigast, lisaks Velijevile on mujal klubivutti mängivatest palluritest üks noormees kuulumas Ukraina ja üks Türgi klubi hingekirja. 8. juunini kestva treeninglaagri raames peetakse ka kaks maavõistlust Usbekistani eakaaslaste vastu.