KAS VIPSI VÕIMALUS? Red Bull teatas tähtsa lepingupikenduse!

„Minu jaoks on olnud imeline nädal: võita Monago Grand Prix on iga sõitja unistus ja sinna otsa saame teatada, et jätkan võistkonnas 2024. aastani, mis teeb mu lihtsalt väga rõõmsaks. Ma olen nii uhke, et olen selle võistkonna liige ja tunnen end siin nüüdseks täiesti koduselt,“ sõnas teist hooaega punapulli rooliv Perez tiimi pressiteate vahendusel.

See tähendab, et ka edaspidi sõidavad Red Bulli esindusvõistkonnas Perez ning valitsev maailmameister Max Verstappen, kel on 2027. aastani kehtiv leping. Mis suures plaanis võiks tähendada, et juba tuleval hooajal võib ühel Red Bulli noorsõitjal avaneda võimalus F1-sarja pääseda.