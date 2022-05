Rootslannast kaardilugeja võtnud Virves teeb debüüdi uues sarjas

ERC sarja neljas etapp toimub tänavu Poolas Mikołajki linna ümbruses. M-Sport Poland paneb kodusel etapil välja kaks identset Ford Fiesta Rally3 autot, millest üht roolib kelmika eesnimega Keenia talent Mcrae Kimathi ja teist 21aastane eestlane Robert Virves.

Virves on Junior WRC sarjas jõudnud kuuel korral poodiumile, Euroopa meistrivõistlustel pole ta varem osalenud. „Ootan huviga Poola etappi. Ma pole varem sellel rallil osalenud, aga kuulu järgi on see väga populaarne üritus,“ lausus ta ERC-sarja kodulehel.

Eestlase kalendrisse tekkis ka väike auk, sest juunioride WRC-sari jätkub juuli keskel Rally Estonial. „See on hea ralli, kus saan valmistuda Rally Estoniaks. Nii palju kui ma olen inimestega rääkinud, siis nende sõnul on Poolas üsna sarnased tingimused,“ jätkas Virves, kelle silmis on positiivne seegi, et ta saab seal sõita tuttava Ford Fiestaga.

Robert Virves Ford Fiesta roolis. Foto: Robert Virvese Facebook

„Naudin selle masinaga sõitmist ja minu jaoks on loogiline saada kogemusi masinaga, millega võistlen ka JWRCs,“ lisas ta.

ERC-sarja üldkokkuvõttes annavad tooni Hispaania piloodid, kes hoiavad esimest (Efrén Llarena), teist (Nil Solans) ja neljandat kohta (Javier Padro). Mis on ka loogiline, sest esimesed kolm etappi toimusid Portugalis ja Hispaanias. Järgmised kaks rallit sõidetakse aga Poolas ja Lätis.

ERC3 konkurents pole tänavu olnud väga tihe, sest Hispaanias oli stardis vaid poolakas Igor Widłak. Samas Poolas naaseb starti hooaja avaetapi võitnud eestlane Kaspar Kasari, kes kahel viimasel nädalavahetusel stardis polnud.