Maagiline Max, hädas Hamilton, debiilne DRS ja teised F1-hooaja esimese kolmandiku võitjad-kaotajad

Kaotaja: Lewis Hamilton. Laias laastus jagunevad vormel 1 sarja fännid kahte leeri. Ühtede meelest on seitsmekordne maailmameister Hamilton läbi aegade parim sõitja. Teiste meelest on briti edu taga aastaid ja aastaid F1-sarja valitsenud Mercedes, mistap pidi Lewis tiitlite võiduks vaid tiimikaaslast edestama. (Kasvõi tema eest ühe tiitli napsanud Nico Rosberg võttis nende masinaga viiel hooajal 23 etapivõitu, millega ta on kõigi aegade tabelis 13. kohal. Mis on natuke jabur – E. K.). Mina kuulun viimasesse gruppi ja sel hooajal saime me üheskoos vägeva võidu!

Mercedes on tänavu Red Bullist ja Ferrarist lahjem ning Hamilton on püstihädas. Hooaja esimesel etapil oli britt kahe Red Bulli katkestamiste järel kolmas, aga peale seda järgnesid kohad: 10., 4., 13., 6., 5. ja 8. Kui tiimikaaslane George Russell on kogutud 84 silmaga üldarvestuses neljas, siis Hamilton 50 punktiga kuues. Ja see mees on parem kui Michael Schumacher, Alain Prost või Ayrton Senna? Lubage naerda!