VIDEO | Nadal alistas eepilises lahingus Djokovici ja jõudis 14. Prantsusmaa lahtiste tiitlist kahe võidu kaugusele

Võiduga tasus maailma edetabeli viiendal real paiknev Nadal esireketile Djokovicile kätte ka selles mõttes, et mullu oli ta Pariisis pidanud poolfinaalis serblase paremust tunnistama. Et mehed aga teineteist väärivad, näitavad ka numbrid: nad on nüüd kohtunud 59 korral ning Djokovicil on kirjas 30 ja Nadalil 29 võitu. Ent tasub lisada, et liivaväljakutel peetud matšides on Nadal selgelt parem olnud võitudega 20 : 8.