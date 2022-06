Ukraina kapten puhkes enne suurt mängu pressikonverentsil nutma: iga ukrainlane tahab, et see sõda kord lõppeks

Mängueelsel pressikonverentsil, kus ukrainlasi esindas nende kapten, hiljuti Manchester Cityga Inglismaa meistriks kroonitud Oleksandr Zintšenko, räägiti loomulikult ka Ukrainas käivast sõjast ning kui selle teemani jõuti, ei hoidnud Zintšenko pisaraid tagasi.

„Iga ukrainalne tahab üht asja: et see sõda kord lõppeks,“ ütles Zintšenko. „Olen rääkinud lastega, kes ei mõista, mis toimub, kuid neil on üks unistus: nad tahavad, et sõda saaks läbi.

Aga meil on ka teine unistus: jõuda MMile. Me tahame sinna minna. Me tahame pakkuda ukrainlastele neid imelisi emotsioone, sest nad nad väärivad neid praegu nii väga.“

Kui Manchester City kindlustas endale liigatiitli, pani Zintšenko korraks Ukraina lipu võidukarikale ning ka siis andis ta oma tunnetele pisarate näol voli. Hiljem reportreitega rääkides nentis ta, et emotsioonid on loomulikult laes, sest viimastel kuudel kodumaal toimuva tõttu on tal olnud väga keeruline jalgpallile keskenduda.

„Pühendan selle karika kõigile ukrainlastele, kes on minu maal Venemaa agerssiooni pärast nälginud ja kannatanud,“ lausus Zintšenko. „Ma olen nii uhke, et olen ukrainlane ning ma loodan, et ühel päeval saan selle tiitli viia Ukrainasse kõigile ukrainlastele, sest nad väärivad seda.“